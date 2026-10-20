नवरात्र पर ऑटो सेक्टर में बूम: कार और बाइक के साथ ईवी की जमकर हुई खरीद, चमके बाजार

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-50 से 60 करोड़ रुपये तक की कार, दोपहिया वाहन और इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदमाई सिटी रिपोर्टरपानीपत। शारदीय नवरात्र के साथ ही शहर के बाजारों और ऑटो सेक्टर में त्योहारी सीजन की शानदार शुरुआत हुई है। नवरात्र के नौ दिनों में पानीपत के ऑटो बाजारों में सुबह से लेकर देर शाम तक ग्राहकों की भारी चहल-पहल देखने को मिली। इससे पिछले 15 दिन से सूने पड़े शोरूम एक बार फिर गुलजार हो उठे हैं। इस बार बाजार में पारंपरिक पेट्रोल-डीजल गाड़ियों और बाइकों के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की खरीद को लेकर भी ग्राहकों में खासा उत्साह नजर आया।इस त्योहारी सीजन और नवरात्र के दौरान पानीपत में ऑटो सेक्टर में 50 से 60 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इसमें कार, दोपहिया वाहन और इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद रही। ऐसे में आने वाले दिनों में धनतेरस और दिवाली के त्योहारी सीजन को देखते हुए ऑटो डीलर्स को उम्मीद बढ़ गई है।इस बार नवरात्र के पहले दिन और महाष्टमी पर ऑटो सेक्टर में रिकॉर्ड बिक्री हुई। कई ग्राहकों ने महीनों पहले ही अपनी मनपसंद गाड़ियों और बाइकों की बुकिंग करा रखी थी। इनकी डिलीवरी लेने के लिए वे परिवार सहित शोरूम पहुंचे। शोरूम संचालकों ने भी ग्राहकों का स्वागत करने के लिए विशेष तैयारियां की थी। जीटी रोड सिवाह स्थित कादियान ऑटोमोबाइल के मालिक दीपक कादियान ने बताया कि इस बार नवरात्र में ऑटो बाजार का रुख बेहद सकारात्मक रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस बार ग्राहकों में नया वाहन खरीदने को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला है। लोग अपने पुराने वाहनों को बदलकर नए मॉडल को प्राथमिकता दे रहे हैं।ईवी और आधुनिक फीचर्स बने ग्राहकों की पहली पसंदनेक्सा के सर्विस मैनेजर मिलन ने बताया कि इस बार ऑटो बाजार में गाड़ियों की बहुत अच्छी खरीदारी रही है। लोगों ने अपने पुराने वाहनों को बेचकर नए वाहन लेने का पूरा मन बनाया हुआ है। नवरात्र से त्योहारी सीजन की शुरुआत ने ऑटोमोबाइल उद्योग को नई रफ्तार दी है। बाजार में पारंपरिक ईंधन वाहनों के साथ-साथ ईवी (इलेक्ट्रिक व्हीकल) की डिमांड में जबरदस्त उछाल आया है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता और कम खर्च के चलते लोग ई-बाइक्स और इलेक्ट्रिक कारों को अधिक तरजीह दे रहे हैं।ग्राहकों ने साझा किया अपना अनुभवशहर के सेक्टर-12 निवासी राहुल कुमार ने नवरात्र पर अपनी नई कार की डिलीवरी ली। उन्होंने खुशी जाहिर की। उन्होंने काफी समय पहले गाड़ी बुक कराई थी। अब नवरात्र में ही घर नई गाड़ी लेकर आए हैं। परिवार के साथ नई कार की चाबी लेना एक अलग ही एहसास है। इस बार कंपनी ने भी कई बेहतरीन ऑफर्स और डिस्काउंट दिए हैं। जिससे खरीदारी का आनंद दोगुना हो गया है।सिवाह गांव के विक्रम सिंह ने बताया कि इस नवरात्र एक नई बाइक खरीदी। त्योहारों पर नया वाहन घर लाना शुभ माना जाता है। इस बार बाजार में बाइक में बहुत अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं।