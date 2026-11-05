Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Speeding pickup truck runs over motorcyclist; young man dies

Panipat News: तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को कुचला, युवक की मौत

Thu, 05 Nov 2026 11:56 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:56 PM IST
विज्ञापन
Speeding pickup truck runs over motorcyclist; young man dies
- सनौली रोड पर हादसे के बाद चालक पिकअप लेकर कैराना की तरफ भागा
विज्ञापन

- दुर्गा कॉलोनी निवासी सौरभ सैनी राजमिस्त्री के पास करता था काम, परिवार में मातम
माई सिटी रिपोर्टर

पानीपत। सनौली रोड पर वीरवार रात करीब सवा आठ बजे तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी चालक पिकअप लेकर कैराना की तरफ भाग हो गया। चांदनीबाग थाना पुलिस ने शव को शवगृह में रखवा दिया है। हादसे से परिवार की दिवाली की खुशियां मातम में बदल गईं।

दुर्गा कॉलोनी निवासी साजिद ने बताया कि उनका पड़ोसी सौरभ सैनी वीरवार शाम उनके घर आया था। उसने जरूरी सामान लाने के लिए बाइक मांगी थी। इसके बाद वह उनकी बाइक लेकर चला गया। कुछ देर बाद उन्हें सूचना मिली कि सनौली रोड पर पिकअप चालक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी है। हादसे में सौरभ की मौत हो गई।
विज्ञापन


परिजनों ने बताया कि सौरभ दो भाइयों में छोटा था और एक राजमिस्त्री के पास काम करता था। उसके पिता राजेंद्र करीब 12 साल से लापता हैं। मां कमलेश और बड़े भाई बीनू का रो-रोकर बुरा हाल है।
विज्ञापन
विज्ञापन


चांदनीबाग थाना प्रभारी रेखा ने बताया कि पिकअप चालक की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed