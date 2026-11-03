Panipat News: त्योहार पर ट्रेनों में सीटों का संकट, वेटिंग 150 पार

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संवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। दिवाली पर घर जाने वाले यात्रियों को ट्रेनों में सीट नहीं मिल रही हैं। आम्रपाली एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों में भारी भीड़ के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नेताजी एक्सप्रेस में 125 से अधिक की वेटिंग है, जबकि गरीब रथ एक्सप्रेस में भी सीटों के लिए मारामारी है। जम्मू मेल में 10 से 15 दिन तक की वेटिंग चल रही है। टाटा और ऊंचाहार एक्सप्रेस में स्लीपर की वेटिंग 150 से अधिक पहुंच गई है।यात्रियों विक्रम, आशुतोष और संतोष ने बताया कि त्योहार के समय सीट नहीं मिलने से सफर करना मुश्किल हो गया है। भीड़ के कारण उन्हें खड़े होकर यात्रा करनी पड़ रही है। यात्रियों ने रेलवे से बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की मांग की, ताकि त्योहार पर घर जाने में परेशानी न हो।स्टेशन अधीक्षक मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाली ट्रेनों में सीटों की भारी मांग है। यात्रियों की परेशानी से संबंधित अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन के लिए भी उच्चाधिकारियों को जानकारी दी गई है।24