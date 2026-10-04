Panipat News: नई अनाज मंडी में धान पर जलभराव का खतरा

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एसोसिएशन ने पत्र में कहा कि मंडी परिसर में जलभराव की गंभीर समस्या बनी हुई है। बारिश होने पर खुले में रखी धान की फसल पानी में बहने और खराब होने का खतरा है। इससे किसानों और आढ़तियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। मंडी में पानी जमा होने से फसल की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी हुई है।एसोसिएशन ने कहा कि धान की आवक के दौरान मंडी में बड़ी मात्रा में फसल खुले में रखी जाती है, ऐसे में जलभराव की समस्या का जल्द समाधान जरूरी है। पत्र में कृषि मंत्री के पूर्व मंडी दौरे का जिक्र करते हुए कहा गया कि उस दौरान पार्किंग स्थल को करीब दो फीट ऊंचा कराने का आश्वासन दिया गया था।एसोसिएशन ने पार्किंग स्थल को ऊंचा कराने के साथ मंडी की जलनिकासी व्यवस्था में सुधार कराने की मांग की है। आढ़तियों ने कहा कि बारिश के दौरान जलभराव की स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए स्थायी व्यवस्था की जरूरत है। एसोसिएशन ने कृषि मंत्री से किसानों और आढ़तियों के हित में समस्या का जल्द समाधान कराने का आग्रह किया है।