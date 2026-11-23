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पानीपत। ब्रह्मकुमारी के सेक्टर-25 स्थित सेवा केंद्र पर रविवार को योग और ध्यान शिविर लगाया। इसमें आस-पास के क्षेत्र से करीब 62 योग साधक शामिल हुए। शिविर में ब्रह्मकुमारीज बहन-भाइयों ने योग साधकों को योगाभ्यास कराया। ये जानकारी केंद्र की मुख्य संचालिका बीके अंजना बहन ने दी। उन्होंने बताया कि रविवार को अवकाश होने से शिविर में अन्य दिनों की अपेक्षा योग साधक ज्यादा रहे। शिविर में योगाभ्यास के बाद योग व ध्यान के महत्व के बारे में बताकर उसे दिनचर्या में शामिल करने के लिए जागरूक किया गया। शिविर के समापन पर सभी को प्रसाद वितरित किया गया। संवाद