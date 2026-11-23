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पानीपत। शहर के एक क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने भारत नगर निवासी एक युवक पर छोटी बहन को शादी की नीयत से बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया है। भारत नगर निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 20 नवंबर की शाम करीब पांच बजे भारत नगर का गोविंद उनकी छोटी बहन को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया। परिजनों ने आसपास तलाश की, लेकिन लड़की का कहीं पता नहीं चल सका। थाना प्रभारी नीरज ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। ब्यूरो