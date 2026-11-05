Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Preparations underway to ensure uninterrupted power supply during Diwali; teams will remain on alert to fix any faults.

Panipat News: दिवाली पर बिजली कटौती से राहत की तैयारी, फाल्ट ठीक करने को अलर्ट रहेंगी टीमें

Thu, 05 Nov 2026 09:05 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 09:05 PM IST
विज्ञापन
Preparations underway to ensure uninterrupted power supply during Diwali; teams will remain on alert to fix any faults.
शहर में एक और गांवों में दो घंटे में आपूर्ति बहाल करने का लक्ष्य, 7400 ट्रांसफार्मरों की जांच में 83 प्रतिशत में मिली खामियां
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
पानीपत। दिवाली पर घरों और बाजारों को रोशन रखने के लिए बिजली निगम ने निर्बाध आपूर्ति की तैयारी शुरू कर दी है। त्योहार के दौरान बिजली की बढ़ती खपत से फाल्ट की आशंका को देखते हुए लाइनों, ट्रांसफार्मरों और अन्य उपकरणों की जांच व मरम्मत पर जोर दिया जा रहा है। तकनीकी कर्मचारियों को फील्ड में अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं।

जिले में कुल 24,169 ट्रांसफार्मर हैं। निगम के सर्वे में अब तक करीब 7400 ट्रांसफार्मरों की जांच की जा चुकी है। इनमें से करीब 83 प्रतिशत में कोई न कोई कमी मिली है। जिले में बिजली निगम के करीब 1295 कर्मचारी कार्यरत हैं। ऐसे में औसतन एक कर्मचारी के जिम्मे 19 ट्रांसफार्मरों की निगरानी होगी। त्योहार पर बढ़ती बिजली खपत के बीच निर्बाध आपूर्ति बनाए रखना निगम के लिए चुनौती रहेगी।
विज्ञापन


निगम ने तकनीकी खराबी आने पर शहरी क्षेत्र में एक घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम दो घंटे में बिजली आपूर्ति बहाल करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए लाइनमैन, जेई और अन्य तकनीकी कर्मचारियों को फील्ड में तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


बिजली संबंधी शिकायतों के लिए उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1912 और 1800-180-1550 पर संपर्क कर सकते हैं। अधिकारियों को ढीले तारों, खराब इंसुलेटर और ओवरलोड ट्रांसफार्मरों की जांच कर संभावित खामियां समय रहते दूर करने के निर्देश हैं।


वर्जन

दीपावली पर उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति देना प्राथमिकता है। इसके लिए लाइनों और ट्रांसफार्मरों की जांच कराई जा रही है। फाल्ट की सूचना मिलते ही तकनीकी टीम को मौके पर भेजकर जल्द से जल्द आपूर्ति बहाल कराने का प्रयास किया जाएगा।

आदित्य कुंडू, कार्यकारी अभियंता, सब अर्बन डिवीजन, पानीपत।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed