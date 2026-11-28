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पानीपत। कुलदीप नगर में एक विवाहिता ने ससुराल पक्ष पर मारपीट कर अलग-अलग तरीकों से हत्या के प्रयास करने के आरोप लगाए हैं। आरोप हैं कि एक बार उनको करंट लगाने का प्रयास और फिर जहर की गोली खिलाई। अंजू ने पुराना औद्योगिक थाना पुलिस को शिकायत दी है। उन्होंने बताया कि उनकी शादी 28 अप्रैल 2018 को रिंकू के साथ हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि आठ दिन पहले 20 नवंबर की सुबह करीब साढ़े आठ बजे उनके पति ने उनके साथ मारपीट की और प्रेस की डोरी से करंट लगाने की कोशिश की। वह इसमें बच निकली। उसी दिन शाम करीब साढ़े सात बजे पति रिंकू, सास, ससुर व जेठानी ने जहर की गोली खिलाकर पानी पिला दिया। पुराना औद्योगिक थाना पुलिस के प्रभारी अरविंद ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस मामले में जांच कर रही है।

माई सिटी रिपोर्टर