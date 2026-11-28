Panipat News: सेक्टर-11 में बातों में उलझा सम्मोहित महिला को 20 हजार रुपये की ठगी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 10:19 PM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 10:19 PM IST
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-कपड़ा-चादर बेचने पहुंचे युवकों पर सम्मोहित कर नकदी ऐंठने का आरोप
-सीसीटीवी में कैद हुआ एक संदिग्ध
पानीपत। सेक्टर-11 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में शनिवार दोपहर के समय एक महिला को सम्मोहित कर 20 हजार रुपये की ठगी कर ली। आरोप हैं कि फेरीवालों ने उनको बातों में उलझाकर वारदात को अंजाम दिया है। इसमें एक आरोपी सीसीटीवी में भी कैद हुआ है।
हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के गौरव ने बताया कि उनकी मां शनिवार दोपहर करीब एक बजे घर के बाहर बैठी थीं। दो युवक फेरी में कपड़े व चादर बेचने आए। दोनों ने उनकी मां को बातों में उलझा लिया। उन्होंने उनको सम्मोहित कर लिया। उनकी मां घर से 20 हजार रुपये की नकदी ले आई और दोनों को दे दी। उनको काफी देर बाद ठगी का पता चला। उन्होंने आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो एक संदिग्ध फेरीवाला सामने आया है। उन्होंने फिलहाल इस मामले में पुलिस को शिकायत नहीं दी है।
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-सीसीटीवी में कैद हुआ एक संदिग्ध
पानीपत। सेक्टर-11 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में शनिवार दोपहर के समय एक महिला को सम्मोहित कर 20 हजार रुपये की ठगी कर ली। आरोप हैं कि फेरीवालों ने उनको बातों में उलझाकर वारदात को अंजाम दिया है। इसमें एक आरोपी सीसीटीवी में भी कैद हुआ है।
हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के गौरव ने बताया कि उनकी मां शनिवार दोपहर करीब एक बजे घर के बाहर बैठी थीं। दो युवक फेरी में कपड़े व चादर बेचने आए। दोनों ने उनकी मां को बातों में उलझा लिया। उन्होंने उनको सम्मोहित कर लिया। उनकी मां घर से 20 हजार रुपये की नकदी ले आई और दोनों को दे दी। उनको काफी देर बाद ठगी का पता चला। उन्होंने आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो एक संदिग्ध फेरीवाला सामने आया है। उन्होंने फिलहाल इस मामले में पुलिस को शिकायत नहीं दी है।
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