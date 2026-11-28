-सीसीटीवी में कैद हुआ एक संदिग्धपानीपत। सेक्टर-11 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में शनिवार दोपहर के समय एक महिला को सम्मोहित कर 20 हजार रुपये की ठगी कर ली। आरोप हैं कि फेरीवालों ने उनको बातों में उलझाकर वारदात को अंजाम दिया है। इसमें एक आरोपी सीसीटीवी में भी कैद हुआ है।हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के गौरव ने बताया कि उनकी मां शनिवार दोपहर करीब एक बजे घर के बाहर बैठी थीं। दो युवक फेरी में कपड़े व चादर बेचने आए। दोनों ने उनकी मां को बातों में उलझा लिया। उन्होंने उनको सम्मोहित कर लिया। उनकी मां घर से 20 हजार रुपये की नकदी ले आई और दोनों को दे दी। उनको काफी देर बाद ठगी का पता चला। उन्होंने आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो एक संदिग्ध फेरीवाला सामने आया है। उन्होंने फिलहाल इस मामले में पुलिस को शिकायत नहीं दी है।