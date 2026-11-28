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इसराना। जवाहर नवोदय विद्यालय नौल्था में कक्षा छह में दाखिले के लिए शनिवार को जिले के पांचों खंडों के 11 परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा प्रभारी व पीजीटी इतिहास सुनील कुमार के अनुसार, प्रवेश के लिए 2689 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से 1634 छात्रों ने परीक्षा दी जबकि 1055 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। मेरिट के आधार पर 80 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। प्रधानाचार्य राजेश कुमार नरवाल ने परीक्षा का आयोजन सफल रहा है।

संवाद न्यूज एजेंसी