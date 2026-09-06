Panipat News: असंध रोड पुल के नीचे से पुलिस ने हटवाए वाहन, दुकानदारों को दी चेतावनी

पानीपत। असंध रोड रेलवे फ्लाईओवर के नीचे जाम की समस्या को देखते हुए यातायात पुलिस ने अभियान चलाया। पुलिस ने दुकानों के सामने व पुल के नीचे खड़े वाहनों को हटवाया। साथ ही दुकानदारों को हिदायत दी। दोबारा वाहन खड़ा करने पर चालान और वाहन को जब्त करने का अभियान चलाया जाएगा।वेस्ट जोन-1 प्रभारी राजेश ने बताया कि असंध रोड पुल के नीचे अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। जिसे देखते हुए उन्होंने शनिवार शाम को टीम के साथ वाहनों की जांच करने के लिए अभियान चलाया। उन्होंने दुकानदारों से पुल के नीचे वाहनों को हटाने को कहा। साथ ही दोबारा वाहन खड़ा करने पर जब्त करने की चेतावनी दी। साथ ही पुल के नीचे रेहडी लगाने वालों को भी सड़क से हटकर अपना काम करने को कहा। जिससे वाहन चालकों को जाम की समस्या से ने जूझना पड़ा। वेस्ट जोन-1 प्रभारी ने कहा कि असंध रोड पुल के नीचे समय समय पर अभियान चलाया जाएगा।