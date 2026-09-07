Panipat News: हर बच्चे को पर्यावरण प्रहरी बनाने का लिया संकल्प
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत Updated Mon, 07 Sep 2026 02:42 AM IST
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पानीपत। एक पेड़ मां के नाम 3.0 अभियान के तहत जिले में पर्यावरण संरक्षण के लिए स्कूल स्तर पर मुहिम तेज हो गई है। जिले के 340 स्कूलों में 26,664 पौधे लगाए जा चुके हैं। शिक्षा विभाग के अनुसार अभियान में अब तक 26,970 विद्यार्थियों और 1,264 शिक्षकों समेत कुल 28,234 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। विभाग का लक्ष्य जिले के सभी स्कूलों को अभियान से जोड़कर पौधारोपण को जन-अभियान का रूप देना है। ये जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी राकेश बूरा ने दी।
उन्होंने अभियान के नोडल अधिकारी व डीएमएस रणवीर सिंह के प्रयासों की सराहना की।उन्होंने सभी विद्यालयों से अभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। डीपीसी मनीष कुमार गुप्ता ने कहा कि विद्यार्थियों और विद्यालयों को पौधे लगाने के साथ उनकी नियमित देखभाल पर भी जोर दिया। संवाद
पानीपत की हरित उपलब्धि
- 340 स्कूलों की भागीदारी
- 26,664 पेड़ों का रोपण
- 26,970 विद्यार्थियों की भागीदारी
- 1,264 शिक्षकों की भागीदारी
- 28,234 कुल प्रतिभागी
वर्जन-
एक पेड़ मां के नाम 3.0 अभियान को जिले के हर स्कूल तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल पौधारोपण की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में पेड़ों के संरक्षण और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। सभी स्कूल अभियान में सक्रिय भागीदारी करें और लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल भी सुनिश्चित करें।
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- रणवीर सिंह, जिला गणित विशेषज्ञ, पानीपत।
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उन्होंने अभियान के नोडल अधिकारी व डीएमएस रणवीर सिंह के प्रयासों की सराहना की।उन्होंने सभी विद्यालयों से अभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। डीपीसी मनीष कुमार गुप्ता ने कहा कि विद्यार्थियों और विद्यालयों को पौधे लगाने के साथ उनकी नियमित देखभाल पर भी जोर दिया। संवाद
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पानीपत की हरित उपलब्धि
- 340 स्कूलों की भागीदारी
- 26,664 पेड़ों का रोपण
- 26,970 विद्यार्थियों की भागीदारी
- 1,264 शिक्षकों की भागीदारी
- 28,234 कुल प्रतिभागी
वर्जन-
एक पेड़ मां के नाम 3.0 अभियान को जिले के हर स्कूल तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल पौधारोपण की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में पेड़ों के संरक्षण और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। सभी स्कूल अभियान में सक्रिय भागीदारी करें और लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल भी सुनिश्चित करें।
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- रणवीर सिंह, जिला गणित विशेषज्ञ, पानीपत।