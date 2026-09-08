Panipat News: ट्रेन की चपेट में आने से घायल की इलाज के दौरान मौत
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:10 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:10 AM IST
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पानीपत। दिल्ली-अंबाला रेल लाइन पर शुक्रवार को बाबरपुर और कोहंड के बीच ट्रेन की चपेट में आने से घायल की सोमवार को इलाज के दौरान मौत हो गई है। हादसे के तीन दिन बाद भी शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। ट्रेन की चपेट में आने से घायल को पहले करनाल और फिर रोहतक पीजीआई के लिए रेफर किया गया था।
जीआरपी प्रभारी धर्मपाल ने बताया कि शुक्रवार को बाबरपुर और कोहंड स्टेशन के बीच ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक घायल हो गया था। युवक का सोमवार को पीजीआई रोहतक में दाखिल कराया था। इनकी सोमवार को पीजीआई रोहतक में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। युवक की उम्र करीब 35 साल बताई जा रही है।
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जीआरपी प्रभारी धर्मपाल ने बताया कि शुक्रवार को बाबरपुर और कोहंड स्टेशन के बीच ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक घायल हो गया था। युवक का सोमवार को पीजीआई रोहतक में दाखिल कराया था। इनकी सोमवार को पीजीआई रोहतक में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। युवक की उम्र करीब 35 साल बताई जा रही है।
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