Panipat News: सीएम घोषणाओं और म्हारे सड़क पोर्टल की लंबित शिकायतों को जल्द किया जाएगा निपटान

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-एग्रो मॉल स्थित नगर निगम कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में दिए निर्देशमाई सिटी रिपोर्टरपानीपत। नगर निगम आयुक्त ने वीरवार को एग्रो मॉल स्थित नगर निगम कार्यालय में विकास कार्यों और महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री घोषणाओं, म्हारे सड़क पोर्टल, प्रधानमंत्री आवास योजना और पीएम स्वनिधि योजना से जुड़े कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई।आयुक्त डॉ. पंकज ने उपस्थित संबंधित अधिकारियों से चल रहे कार्यों की प्रगति रिपोर्ट हासिल की और लंबे समय से पेंडिंग पड़े कार्यों की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे अपने-अपने विभागों से संबंधित सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर और तय सीमा के भीतर पूरा करना सुनिश्चित करें।आयुक्त डॉ. पंकज ने अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देश दिए कि सीएम घोषणाओं से जुड़ी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। साथ ही म्हारे सड़क पोर्टल पर आमजन द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों और सड़क मरम्मत से जुड़े कार्यों का त्वरित निपटान किया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना और पीएम स्वनिधि योजना के तहत सभी पात्र लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने पर जोर दिया। आयुक्त ने सभी विभागाध्यक्षों को अपने-अपने क्षेत्रों में जारी कार्यों की नियमित निगरानी करने और लंबित मामलों में त्वरित आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।