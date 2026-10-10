Panipat News: पानीपत जिला जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 14 को

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पानीपत जिला एथलेटिक्स संघ सचिव प्रदीप मलिक ने बताया कि यह प्रतियोगिता 20वीं राष्ट्रीय अंतर-जिला जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2026 के लिए चयन परीक्षा के रूप में आयोजित की जा रही है। राष्ट्रीय स्तर की यह प्रतियोगिता 14 से 16 नवंबर 2026 तक हैदराबाद, तेलंगाना में होगी। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर ही पानीपत की टीम का अंतिम चयन किया जाएगा। यह पूरा आयोजन भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के नियमों के अनुसार किया जाएगा।इसमें 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालक और बालिका, ट्रायथलान में 60 मीटर दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद - कैंची कूद, ट्रायथलान बी में 60 मीटर दौड़, लंबी कूद, पीछे की ओर गोला फेंक -1 किलोग्राम, ट्रायथलान सी में 60 मीटर दौड़, लंबी कूद, 600 मीटर दौड़ और किड्स जेवलिन थ्रो इवेंट आयोजित किए जाएंगे। 16 वर्ष से कम आयु वर्ग बालक और बालिका, 60 मीटर दौड़, 600 मीटर दौड़, 80 मीटर बाधा दौड़, ऊंची कूद केवल कैंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक बालक चार किलोग्राम, बालिका तीन किलोग्राम, भाला फेंक बालक 600 ग्राम, बालिका 500 ग्राम और पंच-स्पर्धा आयोजित होगी। इसमें खिलाड़ियों के लिए 14 वर्ष से कम जन्म 17 नवंबर 2012 से 16 नवंबर 2014 के बीच होना अनिवार्य है। साथ ही 16 वर्ष से कम में जन्म 17 नवंबर 2010 से 16 नवंबर 2012 के बीच होना चाहिए। प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण 14 अक्टूबर को सुबह आठ बजे किए जाएंगे। संवाद