Panipat News: कबड्डी में पाइट एनएफएल की टीम चैंपियन

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पानीपत। प्राथमिक शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित दो दिवसीय खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुक्रवार को शिवाजी स्टेडियम में शुभारंभ हुआ। पहले दिन अंडर-11 आयु वर्ग के लड़कों की विभिन्न स्पर्धाएं कराई गईं। खिलाड़ियों ने कबड्डी और एथलेटिक्स में शानदार प्रदर्शन किया। कबड्डी में पाइट एनएफएल की टीम चैंपियन रही।मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी जयपाल सरोहा ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता प्रभारी सतेंद्र मलिक ने उनका स्वागत किया। अंडर-11 कबड्डी के फाइनल मुकाबले में पाइट सीनियर सेकेंडरी स्कूल एनएफएल की टीम ने आर्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल को 34-25 से हराकर पहला स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता प्रभारी सतेंद्र मलिक ने बताया कि पहले दिन लड़कों के मुकाबले सफलतापूर्वक संपन्न हुए। शनिवार को दूसरे और अंतिम दिन लड़कियों के वर्ग के मुकाबले होंगे।एथलेटिक्स के परिणाम100 मीटर दौड़ : पाइट एनएफएल के युग प्रथम, रेड रोज पब्लिक स्कूल के तनिष द्वितीय और आर्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल के वंश तृतीय रहे।200 मीटर दौड़ : आर्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कार्तिक प्रथम, रेड रोज पब्लिक स्कूल के तनिष द्वितीय और विनीत तृतीय रहे।400 मीटर दौड़ : आर्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नवदीप प्रथम, कार्तिक द्वितीय और रेड रोज पब्लिक स्कूल के विनीत तृतीय रहे।ऊंची कूद : एनवीएम के श्रेयांश ने प्रथम और पाइट एनएफएल के दक्ष यादव ने द्वितीय स्थान हासिल किया।