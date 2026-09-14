Panipat News: शहीद मेजर आशीष के शहीदी दिवस पर किया नमन
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत Updated Mon, 14 Sep 2026 02:52 AM IST
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पानीपत। अमर शहीद मेजर आशीष धौंचक के शहीदी दिवस पर रविवार को उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। इस दौरान पूर्व सैनिक संगठन के पदाधिकारियों, पूर्व सैनिकों एवं क्षेत्र के लोगों ने शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। साथ ही सभी ने मिलकर भारत माता की जय के नारे लगाए और उनके परिवार के सदस्यों को भी सम्मानित किया गया। पूर्व सैनिक संगठन के सदस्यों ने कहा कि देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीर सैनिकों का त्याग देश सदैव याद रखेगा। शहीद मेजर आशीष का साहस, शौर्य और देशभक्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक एवं सैनिक परिवारों के सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने शहीद के बलिदान को नमन करते हुए देश की एकता और अखंडता की रक्षा का संकल्प लिया। संवाद
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