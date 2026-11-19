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पानीपत। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता, विद्यार्थियों का शैक्षणिक स्तर और मूलभूत सुविधाएं सुधारने के लिए प्रशासन ने विशेष पहल की है। जिले के 125 राजपत्रित अधिकारियों को सरकारी स्कूल गोद दिए गए हैं। ये अधिकारी नियमित रूप से स्कूलों का निरीक्षण कर पांच प्रमुख बिंदुओं पर व्यवस्थाओं की जांच करेंगे। साथ ही विद्यार्थियों से सीधे संवाद कर उनकी पढ़ाई और समस्याओं की जानकारी भी लेंगे।इसी अभियान के तहत उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बुधवार को जीटी रोड स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कक्षाओं में पहुंचकर विद्यार्थियों से पहाड़े व वर्णमाला सुनी और उनके शैक्षणिक स्तर का आकलन किया। उन्होंने स्कूल में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए।तीन बार दोहराने से विषय होगा यादउपायुक्त डॉ. हरीश कुमार ने कहा कि बच्चों को केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि विषयों को समझकर पढ़ाई करनी चाहिए। उन्होंने पढ़ाई का तरीका बताते हुए कहा कि किसी विषय को लगातार तीन बार दोहराने से वह याददाश्त में बेहतर तरीके से दर्ज होता है। इसके बाद एक सप्ताह और फिर तीन महीने के अंतराल पर उसका दोहराव करना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को रात को सोने से पहले दिनभर पढ़े विषयों का पुनरावलोकन करने और तकनीक का सकारात्मक इस्तेमाल करते हुए शैक्षणिक वीडियो देखने की सलाह दी।सफाई के लिए अतिरिक्त कर्मचारी रखने के निर्देशनिरीक्षण के दौरान डीसी ने स्कूल परिसर की स्वच्छता व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने प्रिंसिपल नरेंद्र मान को चार अतिरिक्त सफाई कर्मचारी रखने और सप्ताह में दो पीरियड स्कूल की सफाई के लिए निर्धारित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर डीईईओ नीलम, बीईओ जयपाल सरोहा और प्रिंसिपल नरेंद्र मान मौजूद रहे।