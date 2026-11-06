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Panipat News: हवन में आहुति डाल परिवार की सुख-शांति के लिए की प्रार्थना

Fri, 06 Nov 2026 05:21 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 05:21 PM IST
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Offered oblations into the sacrificial fire and prayed for the happiness and peace of the family.
संवाद न्यूज एजेंसी
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पानीपत। सेक्टर-12 स्थित आर्य समाज में शुक्रवार को सुबह हवन किया। इसमें लोगों ने आहुति डालकर परिवार की सुख-शांति के लिए प्रार्थना की और हवन के बाद महिलाओं ने भजन-कीर्तन किया।

प्रधान आर्य सुरेश मलिक ने बताया कि समाज के लोग मिलकर समय-समय पर हवन और पूजा-पाठ कराते हैं क्योंकि हवन करने से वातावरण में आध्यात्मिकता का संचार होता है और भावी पीढ़ी से सांस्कृतिक व आध्यात्मिक कार्यक्रम के बारे में जानने का अवसर मिलता है। इसलिए शुक्रवार को दिवाली से पहले हवन में सभी ने सामूहिक आहुति डाली और परिवारों की सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना की। हवन के बाद महिलाओं ने भजनों के माध्यम से भगवान की महिमा का गुणगान किया और समापन पर सभी को प्रसाद वितरित किया गया।
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