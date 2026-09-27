Panipat News: अब शून्य से नीचे तापमान में भी नहीं जमेगा ईंधन, वाहनों को मिलेगी ऊर्जा

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इस विशेष ईंधन की आपूर्ति से अब देश की उत्तरी सीमाओं के साथ-साथ पूर्वी सीमांत क्षेत्रों में तैनात भारतीय सेना के वाहनों और उपकरणों को शून्य से नीचे के तापमान में निर्बाध ऊर्जा मिलेगी। इस विशेष ट्रेन (रेक) को थल सेनाध्यक्ष कार्यालय के महानिदेशक (आपूर्ति एवं परिवहन) एवं वरिष्ठ कर्नल कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल मुकेश चड्ढा ने झंडी दिखाकर रवाना किया।इस दाैरान इंडियन ऑयल के कंट्री हेड (इंस्टीट्यूशनल बिजनेस) के जॉन प्रसाद और पानीपत रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक एवं प्रमुख एमएल डहरिया विशेष रूप से उपस्थित रहे। माइनस तापमान में भी वाहनों को रफ्तार मिलेगीइंडियन ऑयल द्वारा विकसित यह एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल विशेष रूप से अत्यधिक ठंड और उच्च हिमालयी क्षेत्रों की भीषण परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। अत्यधिक ठंड में सामान्य डीजल जम जाता है, जिससे सेना के वाहनों के इंजन काम करना बंद कर देते हैं।एक्सडब्ल्यूजी डीजल की उन्नत निम्न-तापमान कार्यक्षमता (लो-टेंपरेचर फ्लूइडिटी) कठिन-से-कठिन भौगोलिक क्षेत्रों और विषम मौसम में भी सेना के वाहनों को सुचारू रूप से संचालित करने में सक्षम बनाती है। ब्यूरो