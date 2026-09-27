Panipat News: युवक पर हमले के पांच आरोपी काबू

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उप पुलिस अधीक्षक सुरेश कुमार सैनी ने जिला सचिवालय स्थित पुलिस सभागार में मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि आरोपियों की पहचान अभिषेक निवासी गोयला खेड़ा, रोहताश, अंकुश, शंकर निवासी नोहरा और अमित निवासी सौदापुर के रूप में हुई है। इन्हें थाना बापौली प्रभारी इंस्पेक्टर नीरज की टीम ने गिरफ्तार किया है।डीएसपी ने बताया कि पीड़ित संदीप की कुछ दिन पहले परिवार के ही पंकज के साथ कहासुनी हुई थी।बाद में मनमुटाव दूर हो गया था, लेकिन पंकज का छोटा भाई अभिषेक इस बात की रंजिश रखे हुए था।22 सितंबर को जब संदीप अपने साथी रितिक के साथ बाइक से लौट रहा था, तभी गोयला रोड पर आरोपियों ने स्विफ्ट कार से बाइक में सीधी टक्कर मार दी। जान बचाने के लिए संदीप पास की एक गली में स्थित मकान में छुपा, तो आरोपी अभिषेक, अंकुश, शंकर और उनके साथी डंडे लेकर मकान में घुस आए और उस पर हमला कर दिया। ब्यूरो