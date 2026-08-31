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Panipat News: पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद ही वापसी करेंगे नीरज

Mon, 31 Aug 2026 02:42 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:42 AM IST
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Neeraj will make a comeback only after fully recovering.
नीरज चोपड़ा।
पानीपत। देश के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी और दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा के एशियन गेम्स से बाहर होने की खबर ने खेल प्रेमियों को बड़ा झटका दिया है। नीरज को चोट की खबर के बाद परिवार और गांव के लोगों के बीच भी चिंता का माहौल है। फिलहाल चिकित्सकीय सलाह के अनुसार पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद ही वापसी करेंगे।
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नीरज चोपड़ा अब जापान में होने वाले 2026 एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे। प्रशिक्षण के दौरान उनके टखने में लिगामेंट की चोट लगी है। उन्होंने मौजूदा सीजन के बाकी सभी मुकाबलों से हटने का फैसला लिया है।
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नीरज चोपड़ा ने शनिवार को खुद सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी चोट की जानकारी दी। जिसमें उन्होंने लिखा कि लुसाने डायमंड लीग में सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बाद प्रशिक्षण के दौरान उनके टखने में लिगामेंट की चोट लग गई। इस चोट ने उनकी योजनाओं पर पानी फेर दिया। भाला फेंक में अब भारत की उम्मीदें अन्य खिलाड़ियों पर रहेंगी।
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नीरज के बाहर होने के बाद भारतीय टीम को उनकी कमी जरूर खलेगी, क्योंकि पिछले कई वर्षों में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को लगातार बड़ी सफलताएं दिलाई हैं।
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