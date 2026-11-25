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मतलौडा। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां में 19 से 21 नवंबर तक आयोजित यूनिफेस्ट-2026 में राजकीय महिला महाविद्यालय मतलौडा की छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल प्रथम स्थान हासिल किया। कॉलेज के इतिहास में पहली बार ओवरऑल ट्रॉफी संस्थान के नाम हुई है। ट्रॉफी लेकर कॉलेज पहुंचीं छात्राओं और शिक्षकों का प्राचार्य डॉ. जरनैल सहरावत ने गर्मजोशी से स्वागत किया।प्राचार्य डॉ. जरनैल सहरावत के मार्गदर्शन में इस जीत के लिए मिशन ओवरऑल ट्रॉफी शुरू किया था। सांस्कृतिक समिति के प्रभारी डॉ. प्रदीप दलाल ने जीत के संकल्प से तैयारी शुरू कराई और तबादलों के बाद दीप्ति गाबा ने इसे लक्ष्य तक पहुंचाया। तैयारियों में पूनम राठी की भूमिका भी अहम रही। थिएटर के लिए कुशाल व विशाल, गायन के लिए शुभम और नृत्य के लिए तुषार ने छात्राओं को प्रशिक्षित किया।कॉलेज ने ग्रुप डांस जनरल, मिमिक्री, वन एक्ट प्ले, हिंदी डिबेट, ग्रुप सॉन्ग जनरल, मेहंदी, माइम, कोरियोग्राफी, ग्रुप सॉन्ग हरियाणवी, लाइट म्यूजिकल वोकल और इंग्लिश इलोक्यूशन में पहला स्थान पाया। हरियाणवी लोकगीत, वेस्टर्न वोकल सोलो, पोस्टर मेकिंग, ग्रुप डांस हरियाणवी व इंग्लिश डिबेट में दूसरा और हरियाणवी स्किट, हरियाणवी सोलो डांस व क्ले मॉडलिंग में तीसरा स्थान मिला।12