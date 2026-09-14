Panipat News: जीटी रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से व्यक्ति की मौत

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करनाल के मूसेपुर निवासी कुलदीप ने बताया कि वह वह रविवार को सुबह अपनी कार से गोहाना जा रहे थे। इस दौरान उन्हें जीटी रोड पर सिवाह बस अड्डे के पास पहुंचे तो हाईवे पर एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा मिला। उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। थाना प्रभारी रोबिन ने बताया कि आस-पास के लोगों से व्यक्ति से जानकारी ली गई। जिसमें पता चला कि वह बस अड्डे पर घूमता रहता था। पहचान करने के लिए टीम लगाई है। कुलदीप की शिकायत पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

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पानीपत। जीटी रोड सिवाह नए बस अड्डे के सामने अज्ञात वाहन की टक्कर से व्यक्ति (30) की मौत हो गई। पुलिस ने एक राहगीर की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली।