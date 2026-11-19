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पानीपत। अंसल स्थित बांके बिहारी मंदिर में बुधवार को आंवला नवमी पर भोले बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया। इस दौरान शिवलिंग को आंवले और विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूलों से सजाया गया। भोले बाबा की मनमोहक सजावट देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। उन्होंने पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिर सेवक चमन लाल गुप्ता ने बताया कि इस अवसर पर मंदिर को भी भव्य तरीके से सजाया गया था। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग के साथ सेल्फी भी ली। कार्यक्रम के समापन पर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। संवाद