Panipat News: खटीक गर्जना सम्मेलन आज, सीएम नायब सैनी समेत कई दिग्गज जुटेंगे

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माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। संत शिरोमणि श्री दुर्बलनाथ महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय खटीक समाज की ओर से रविवार को पानीपत में खटीक गर्जना सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। आर्य कॉलेज ऑडिटोरियम में होने वाले सम्मेलन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सम्मेलन अपराह्न करीब तीन बजे शुरू हो जाएगा।सम्मेलन की अध्यक्षता अखिल भारतीय खटीक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उज्जैन-आलोट से सांसद अनिल फिरोजिया करेंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार खटीक, उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक, पूर्व सांसद विनोद सोनकर और उत्तराखंड सरकार के राज्य मंत्री सुरेंद्र मोगा भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।राष्ट्रीय प्रधान महासचिव सिप्पी महेंद्रा, हरियाणा प्रभारी राजेश भिवाल और प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रामनाथ मोंगा ने बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य समाज की एकजुटता और स्वाभिमान को मजबूत करना है। इसमें समाज के सर्वांगीण विकास, उच्च शिक्षा, युवाओं के रोजगार, राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। समाज की प्रमुख मांगें भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाएंगी।सम्मेलन में पानीपत सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों लोगों के पहुंचने की संभावना है। भीड़ को देखते हुए यातायात, पेयजल, बैठने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष कमेटियां गठित की गई हैं। डीएसपी मुख्यालय विकास कुमार ने शनिवार को आयोजन स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर युवा प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप मोंगा, अमित मुंडे, डॉ. एमपी सिंह, आशीष, रोहित बड़गुर्जर, डॉ. पंकज पेवदी, मोहन मोंगा और हिमांशु नारंग मौजूद रहे।