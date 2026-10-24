फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Kasturba Gandhi Vidyalaya secured first place in all four categories at the district-level children's festival.

Panipat News: जिला स्तरीय बाल महोत्सव में कस्तूरबा गांधी विद्यालय ने चारों विधाओं में पाया प्रथम स्थान

Sat, 24 Oct 2026 08:03 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 08:03 PM IST
विज्ञापन
Kasturba Gandhi Vidyalaya secured first place in all four categories at the district-level children's festival.
बाल दिवस पर आयोजित प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रतिभागियों के साथ प्रधानाचार्य व अन्य। स्रोत : स्
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

बापौली। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जलमाना की छात्राओं ने स्थानीय बाल भवन में आयोजित जिला स्तरीय बाल महोत्सव में शानदार प्रदर्शन किया है। छात्राओं ने नाटक, रागनी व बेस्ट ड्रामेबाज समेत चार विधाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उनका चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है।

प्रधानाचार्य राजकिशन जैन, गणित अध्यापक संजय कुमार और ड्रामा डायरेक्टर नीटू रावल ने बताया कि बेटियां दिन-रात कड़ा अभ्यास कर विभिन्न मंचों पर बापौली खंड का नाम रोशन कर रही हैं। इससे पहले भी उनकी टीम राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा का प्रतिनिधित्व कर प्रथम स्थान प्राप्त कर चुकी है। विद्यालय की इस उपलब्धि पर शिक्षकों और ग्रामीणों ने बच्चों को शुभकामनाएं दीं।
विज्ञापन

44
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed