Panipat News: जाम से सफर बोझिल

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संवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। त्योहारों के सीजन में जीटी रोड पर लगने वाला जाम आमजन के लिए बोझिल बन गया है। दिनभर वाहन रेंगते नजर आते हैं और एंबुलेंस तक जाम में फंस रही हैं। फ्लाईओवर से शहर पार करने में जहां करीब 10 मिनट लगते हैं, वहीं नीचे जीटी रोड से निकलने में एक घंटे तक का समय लग रहा है।लोगों का कहना है कि सर्विस लेन में चल रहा निर्माण कार्य इस जाम का प्रमुख कारण बना हुआ है। बाजारों में खरीदारी करने आने वाले लोगों को जाम के साथ पार्किंग की समस्या भी झेलनी पड़ रही है। उनका कहना है कि जीटी रोड फ्लाईओवर के नीचे बनी पार्किंग भी इस समय वाहनों से भरी नजर आती है।वाहन चालकों राघव, सुरेंद्र और विपिन ने बताया कि त्योहारों की खरीदारी के लिए बाजार पहुंचे, लेकिन वाहन खड़े करने की जगह नहीं मिली। उन्होंने बताया कि जाम के कारण आधे घंटे में पूरा होने वाला काम दो घंटे में हो रहा है। फ्लाईओवर के नीचे भी पार्किंग की जगह नहीं मिल रही। उन्होंने पुलिस प्रशासन से यातायात व्यवस्था सुधारने की मांग की।जीटी रोड को जाम मुक्त कराने के लिए अलग टीम गठित कर प्रत्येक चौराहे पर तैनात की गई है। पार्किंग प्रतिबंधित क्षेत्रों में वाहन खड़े करने वालों के लगातार चालान किए जा रहे हैं। आमजन को परेशानी न हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं।-सुरेश सैनी, डीएसपी, यातायात।