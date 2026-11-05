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Panipat News: खेतों में पाइपलाइन डालने और मरम्मत में बाधा की आठ शिकायतें

Thu, 05 Nov 2026 05:50 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 05:50 PM IST
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ight complaints regarding obstructions to the laying and repair of pipelines in fields
डीसी ने अधिकारियों को मौके पर जांच कर समयबद्ध समाधान करने के दिए निर्देश
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माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए भूमिगत पाइपलाइन डालने और क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों की मरम्मत में आ रही बाधाओं से जुड़ी आठ शिकायतें वीरवार को जिला सचिवालय में उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ के सामने रखी गईं।

इनमें हल्दाना, खुखराना, गढ़सरनाई, डिडवाड़ी, नौल्था, कुराना, अहर और कारद गांव के किसानों की शिकायतें शामिल रहीं। कुछ मामले नई भूमिगत पाइपलाइन डालने की अनुमति नहीं मिलने, जबकि अन्य क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों की मरम्मत में दूसरे पक्ष द्वारा रुकावट डालने से संबंधित थे।
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उपायुक्त ने शिकायतें सुनते हुए अधिकारियों को मौके की स्थिति और दोनों पक्षों के तथ्यों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सिंचाई कृषि का मुख्य आधार है। इसलिए किसानों को अनावश्यक परेशानी से बचाने के लिए शिकायतों का समयबद्ध समाधान किया जाए।
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उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहें, बल्कि धरातल पर समस्याओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित करें, ताकि किसानों को कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें।
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