पानीपत। सेक्टर-29 थाना क्षेत्र स्थित एंडेल डेकोर्स फैक्टरी के गेटकीपर मुकेश कुमार (41) की वीरवार शाम को तेज रफ्तार बाइक की टक्कर लगने से मौत हो गई। वे करीब 15 साल से पानीपत में काम कर रहे थे और कंपनी परिसर में बने रिहायशी कमरों में ही रहते थे।कंपनी के मास्टर यूनुस ने बताया कि वे मुकेश कुमार के साथ वीरवार शाम को पैदल ही सब्जी लेने फ्लोर चौक रोड की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान जीटी रोड की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक के चालक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। मुकेश को उपचार के लिए एक निजी अस्पताल ले जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। बाइक चालक मौके से भाग गया। सेक्टर-29 थाना प्रभारी रोबिन ने बताया कि मामले में अज्ञात बाइक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।