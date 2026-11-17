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उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।उपायुक्त ने कहा कि जनता समाधान शिविर का मुख्य उद्देश्य आमजन की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। एसडीएम मनदीप कुमार ने कहा कि सभी विभागों को निर्धारित समय-सीमा में कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।डीएसपी विकास चहल ने आश्वस्त किया कि पुलिस विभाग से जुड़ी शिकायतों पर निष्पक्षता और तथ्यों की जांच के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर जिला परिषद सीईओ डॉ. किरण, डीडीपीओ राजेश शर्मा, डीएमसी अरुण भार्गव, सीएमजीजीए अदिति, जिला बागवानी अधिकारी संदीप माैजूद रहे। संवाद