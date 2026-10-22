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Panipat News: एचईआरसी के फैसलों के खिलाफ थर्मल पावर प्लांट पर इंजीनियर ने जताया कड़ा विरोध

Thu, 22 Oct 2026 08:03 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 08:03 PM IST
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Engineer expresses strong opposition to HERC's decisions regarding thermal power plant
संवाद न्यूज एजेंसी
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थर्मल। हरियाणा पावर जनरेशन इंजीनियर्स एसोसिएशन (एचपीजीईए) के आह्वान पर हरियाणा पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन और संयुक्त संघर्ष मोर्चा के समर्थन में थर्मल पावर प्लांट पर सांकेतिक प्रदर्शन किया।

पानीपत थर्मल पावर स्टेशन जोनल अध्यक्ष एवं एक्सईएन रविंद्र यादव ने बताया कि आमजन और उपभोक्ताओं के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए एसोसिएशन ने प्रत्यक्ष हड़ताल में शामिल न होने का निर्णय लिया है। इससे बिजली उत्पादन एवं आपूर्ति सुचारू बनी रहे। एचईआरसी के निर्णय के विरोध में संयुक्त संघर्ष मोर्चा की मांगों का पूर्ण नैतिक समर्थन करते हैं। एसोसिएशन ने सरकार और प्रबंधन से मांग की है कि वे बातचीत से इस मामले का जल्द उचित समाधान निकालें।
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