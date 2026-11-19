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पानीपत। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (डीजीजीआई) गुरुग्राम की टीम ने बुधवार को जलालपुर-प्रथम गांव स्थित सिगरेट फैक्टरी पर छापेमारी की। टीम ने तड़के करीब 5 बजे फैक्टरी पहुंचकर मुख्य गेट बंद करा दिया और अंदर गहन जांच शुरू की। देर शाम तक अधिकारियों की जांच जारी रही।प्रारंभिक जांच में सामने आया कि फैक्टरी में गोल्ड फ्लेक और ए-10 के नाम से सिगरेट तैयार की जा रही थीं। यहां रोजाना करीब 150 से 200 पेटी सिगरेट का उत्पादन होने की जानकारी मिली है। फैक्टरी पर बाहर कोई बोर्ड भी नहीं लगा था। जांच से जुड़े एक सदस्य के अनुसार, फैक्टरी करीब एक साल से संचालित थी। यहां अधिकतर काम रात के समय किया जाता था। रात में ही वाहन फैक्टरी पहुंचते थे और तैयार सिगरेट को दूसरे स्थान पर स्थित गोदाम में भेज दिया जाता था। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, फैक्टरी पूरा टैक्स जमा नहीं करा रही थी। ऐसे में जीएसटी से जुड़े रिकॉर्ड और उत्पादन की जांच की जा रही है।जांच टीम के एक सदस्य ने बताया कि इसी मालिक की पहले सोनीपत के बहालगढ़ में फैक्टरी चलती थी। वहां जीएसटी की रेड पड़ने के बाद फैक्टरी को जलालपुर-प्रथम गांव में शिफ्ट कर दिया गया। यहां इसका नाम भी बदल दिया गया था। फैक्टरी में सिगरेट बनाने के लिए तंबाकू दूसरे राज्यों से मंगवाया जाता था। जांच के दौरान गोल्ड फ्लेक और ए-10 नाम के रेपर भी मिले हैं। अधिकारियों की टीम फैक्टरी से जुड़े दस्तावेजों, उत्पादन और माल की सप्लाई के नेटवर्क की जांच कर रही है।