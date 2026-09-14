Panipat News: अलमारी तोड़ी, एक लाख नकदी और चांदी व सोने के जेवर चोरी

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यमुना एंक्लेव निवासी अखिल वर्मा ने बताया कि वह दूसरी मंजिल पर परिवार के साथ रहते हैं। शनिवार रात को घर पर ही सो रहे थे। सुबह करीब साढ़े चार बजे आंख खुली तो देखा की मकान का पीछे वाला गेट खुला हुआ है। इसके बाद वह लाबी में पहुंचा तो लोहे की अलमारी भी खुली हुई थी। जांच करने पर पता चला कि चोर अलमारी से से एक लाख रुपये चोदी और सोने के गहने चोरी कर ले गए हैं। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी दीपक ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। चोरों की तलाश के लिए टीम लगाई है।