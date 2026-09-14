Panipat News: अलमारी तोड़ी, एक लाख नकदी और चांदी व सोने के जेवर चोरी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:02 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:02 AM IST
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पानीपत। थाना सेक्टर-13-17 में चोरों ने एक मकान को अपना निशाना बनाया है। पीछे के दरवाजे से मकान में घुसकर चोर करीब एक लाख रुपये की नकदी, डेढ़ किग्रा चांदी और डेढ़ तोले सोने के गहने चोरी कर ले गए हैं। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।
यमुना एंक्लेव निवासी अखिल वर्मा ने बताया कि वह दूसरी मंजिल पर परिवार के साथ रहते हैं। शनिवार रात को घर पर ही सो रहे थे। सुबह करीब साढ़े चार बजे आंख खुली तो देखा की मकान का पीछे वाला गेट खुला हुआ है। इसके बाद वह लाबी में पहुंचा तो लोहे की अलमारी भी खुली हुई थी। जांच करने पर पता चला कि चोर अलमारी से से एक लाख रुपये चोदी और सोने के गहने चोरी कर ले गए हैं। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी दीपक ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। चोरों की तलाश के लिए टीम लगाई है।
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यमुना एंक्लेव निवासी अखिल वर्मा ने बताया कि वह दूसरी मंजिल पर परिवार के साथ रहते हैं। शनिवार रात को घर पर ही सो रहे थे। सुबह करीब साढ़े चार बजे आंख खुली तो देखा की मकान का पीछे वाला गेट खुला हुआ है। इसके बाद वह लाबी में पहुंचा तो लोहे की अलमारी भी खुली हुई थी। जांच करने पर पता चला कि चोर अलमारी से से एक लाख रुपये चोदी और सोने के गहने चोरी कर ले गए हैं। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी दीपक ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। चोरों की तलाश के लिए टीम लगाई है।
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