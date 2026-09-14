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Panipat News: घर से एसी की कॉपर पाइप और पीतल का हुक्का चोरी

Mon, 14 Sep 2026 02:51 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत Updated Mon, 14 Sep 2026 02:51 AM IST
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Copper AC pipe and brass hookah stolen from home.
समालखा। ऑफिसर कॉलोनी के बंद मकान का ताला तोड़कर चोर एसी की कॉपर पाइप और पीतल का हुक्का चोरी कर ले गए। मकान मालिक की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
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गांव जौरासी खास निवासी नरेश कुमार ने पुलिस चौकी समालखा में दी शिकायत में बताया कि उसका ऑफिसर कॉलोनी में परशुराम चौक के पास मकान है। वह पिछले करीब 20-25 दिनों से अपने बच्चों सहित गांव जौरासी में रह रहा था। 10 सितंबर की सुबह वह अपने मकान पर पहुंचा तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला।नरेश कुमार के अनुसार, मकान के अंदर जाकर सामान की जांच की तो एसी की कॉपर पाइप व तार गायब मिले। इसके अलावा मकान में रखा पीतल का हुक्का भी नहीं मिला। उन्होंने आसपास और अन्य स्थानों पर चोरी हुए सामान की काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। समालखा थाना प्रभारी महीपाल ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। संवाद
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