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Panipat News: मूक अभिनय से दिया पेड़ बचाओ, जल बचाओ का संदेश

Sat, 24 Oct 2026 06:37 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 06:37 PM IST
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Conveyed the message to 'save trees, save water' through a silent performance.
आईबी एल प​ब्लिक स्कूल में मूक अ​भिनय की प्रस्तुति देते विद्यार्थी। स्रोत : स्कूल
पानीपत। आईबी (एल) पब्लिक स्कूल में शनिवार को पेड़ बचाओ, जल बचाओ विषय पर मूक अभिनय का आयोजन किया गया। इसमें कक्षा तीसरी से पांचवीं तक के नन्हे विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण, वृक्षों के महत्व और जल संचयन के प्रति जागरूक करना था। छात्रों ने बिना बोले केवल अपने हाव-भाव और अभिनय के माध्यम से पेड़ों की कटाई व जल की बर्बादी के गंभीर परिणामों को जीवंत रूप से दर्शाया। प्रधानाचार्या अमिता चोपड़ा ने विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पेड़ हमारे जीवन का आधार हैं और जल अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। अध्यापिका प्रियंका को विशेष प्रस्तुति कराने पर सम्मानित किया गया। मंच संचालन निधि पुनानी ने किया।
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आईबी एल पब्लिक स्कूल में मूक अभिनय की प्रस्तुति देते विद्यार्थी। स्रोत : स्कूल

आईबी एल पब्लिक स्कूल में मूक अभिनय की प्रस्तुति देते विद्यार्थी। स्रोत : स्कूल

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