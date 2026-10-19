Panipat News: बाइक चोरी की एफआईआर में एक दिन की देरी पर क्लेम किया खारिज

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प्रेम मंदिर क्षेत्र निवासी आशीष ने शिकायत में बताया कि 16 जुलाई 2022 की रात करीब साढ़े नौ बजे उनके घर के बाहर से उनकी बाइक चोरी हो गई। उन्होंने इसके तुरंत बाद रात को ही बीमा कंपनी को सूचना दे दी। अगले दिन 17 जुलाई को पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई। इसके बाद अदालत से चोरी की अनट्रेस्ड रिपोर्ट मंजूर होने पर सभी दस्तावेज बीमा कंपनी को सौंप दिए। कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया। इसमें बताया कि एफआईआर और कंपनी को सूचना देने में एक दिन की देरी हुई है और पुरानी पॉलिसी की नो क्लेम बोनस (एनसीबी) की डिटेल नहीं दी गई है।कंपनी खुद कर सकती थी ऑनलाइन जांचजिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी की सभी आपत्तियों को पूरी तरह निराधार पाया। आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि घटना के महज पांच घंटे के भीतर ही पुलिस को शिकायत दे दी गई थी। ऐसे में एक दिन की मामूली देरी का तर्क देना पूरी तरह बेमानी है। इसके साथ ही एनसीबी की सत्यता की जांच करना बीमा कंपनी का स्वयं का दायित्व है। इसे वह ऑनलाइन माध्यम या पुरानी बीमा कंपनी से संपर्क कर खुद सत्यापित कर सकती थी। आयोग ने बीमा कंपनी को कड़ी फटकार भी लगाई। इसमें 45 दिन के भीतर क्लेम राशि और हर्जाना पीड़ित को देने केआदेश जारी किए हैं। ब्यूरो