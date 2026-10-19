Panipat News: एक नवंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में होगी रैली

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बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्र-युवा आंदोलन के साथ हुई घटनाओं की कड़े शब्दों में निंदा की गई। राज्य नेता कामरेड सुनील दत्त ने कहा कि देश में अघोषित आपातकाल जैसी स्थितियां हैं और लोकतंत्र की रक्षा के लिए तमाम विपक्षी दल व बुद्धिजीवी सड़कों पर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 13 करोड़ वोट चोरी के मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बर्खास्त कर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। माकपा जिला कमेटी ने निर्णय लिया कि एक नवंबर की रैली को सफल बनाने के लिए गांवों व बस्तियों में जन अभियान चलाया जाएगा और इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर पानीपत से हजारों की संख्या में लोग दिल्ली कूच करेंगे। इस मौके पर राजेंद्र छौक्कर, राजपाल गाहल्याण, जयभगवान, रोहतास, पायल और नवीन सपरा उपस्थित रहे। ब्यूरोरैली के प्रमुख मुद्दे :- मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को तुरंत बर्खास्त कर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए।- चुनाव आयोग को पारदर्शी व देश की जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जाए।- एसआईआर प्रक्रिया पर रोक लगाकर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में वोट चोरी की स्वतंत्र जांच हो।-चुनाव ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर पर करवाए जाएं और जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शन के लिए दोबारा बहाल किया जाए।