Panipat News: बस यात्रियों को मिलेंगे आधुनिक क्यू शेल्टर

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पानीपत। शहर में सिटी बस सेवा के सुचारु रूप से शुरू होने के बाद अब नगर निगम पानीपत ने यात्रियों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कदम बढ़ाया है। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाले शहरवासियों को धूप, गर्मी और बारिश के मौसम में राहत दिलाने के लिए शहर के विभिन्न प्रमुख स्थानों व जीटी रोड पर आधुनिक बस क्यू शेल्टर स्थापित किए जाएंगे।नगर निगम पानीपत ने इस परियोजना के लिए लगभग 1.03 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ठेका लेने वाली एजेंसी द्वारा निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। इसे पूरा करने के लिए लगभग आठ महीने का समय तय किया है।शहर में हाल ही में शुरू हुई सिटी बस सेवा का दायरा तेजी से बढ़ा है। जीटी रोड टोल प्लाजा से सिवाह बस स्टैंड तक 10 ई-बस चल रही हैं। इनके अलावा अन्य रूटों पर ई-बसों को चलाया जा रहा है। प्रतिदिन हजारों यात्री जीटी रोड और प्रमुख चौराहों पर बसों का इंतजार करते हैं। शेल्टर न होने के कारण यात्रियों को भीषण गर्मी, बारिश और धूप में सड़क किनारे खड़ा होना पड़ता है। इससे हादसों का खतरा भी बना रहता है।