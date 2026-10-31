Panipat News: निर्माणाधीन कमरों में भी ठहराया खिलाडि़यों को

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पानीपत। स्कूली खेल प्रतियोगिता में भाग लेने आए नन्हे खिलाड़ियों को ठहरने के दौरान अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग की बेहतर तैयारियों के दावों के बीच खिलाड़ियों को ऐसे कमरों में भी ठहराया गया है, जहां निर्माण कार्य चल रहा है और खिड़कियों के शीशे तक टूटे हुए हैं।शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे जीटी रोड स्थित एसडी स्कूल में ठहरने की व्यवस्था की पड़ताल में कई खामियां सामने आईं। पिंजौर (दमाला) से आए खिलाड़ी काविन, शौर्य और अनुपमा ने बताया कि उन्हें निर्माणाधीन कमरों में ठहराया गया है।बच्चों ने बताया कि खिड़कियों के शीशे टूटे होने के कारण ठंड और मच्छरों से बचने के लिए उन्हें गद्दे लगाकररास्ता बंद करना पड़ा। इसके बाद कुछ राहत मिली।स्कूल में निर्माण कार्य के चलते पानी का कनेक्शन भी कटा हुआ है। ऐसे में बच्चों को पानी के लिए बाल्टियां भरकर इंतजार करना पड़ रहा है। संवादएक गद्दा और एक कंबल ही मिला : खिलाड़ियों ने बताया कि प्रत्येक बच्चे को एक गद्दा और एक कंबल दिया गया है। फर्श पर बिछाया गया एक गद्दा ठंड से बचाव के लिए पर्याप्त नहीं है। नीचे से ठंड आने के कारण उन्हें रात में परेशानी हो रही है। कंबल से कुछ राहत जरूर मिल रही है।राज्य स्तरीय स्कूली खेलों में आने वाले खिलाड़ियों के लिए कई स्कूलों में ठहरने की व्यवस्था की गई है। खिलाड़ियों को कोई परेशानी न हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है।-रविंद्र आंतिल, एईओ