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पानीपत। भाजपा ने अशोक आर्य को ओबीसी मोर्चा का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। वे पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य के सुपुत्र हैं और विधायक मनमोहन भड़ाना के रिश्ते में जीजा लगते हैं। उन्होंने गुरुकुल कुरुक्षेत्र व डीएवी से शिक्षा के साथ एमबीए और एलएलबी की डिग्री हासिल की है।अशोक आर्य युवक समाज के राष्ट्रीय संयोजक हैं और प्रतिज्ञा फाउंडेशन के माध्यम से नशा मुक्ति, जातिवाद के खिलाफ जागरूकता व राष्ट्रभक्ति का अभियान चला चुके हैं। उन्होंने पानीपत व पंचकूला निगम चुनावों के अलावा करनाल में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में व्यवस्था संभालने में अहम भूमिका निभाई। साथ ही संजय भाटिया व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रिय रहे। आर्य ने बताया कि भाजपा से ओबीसी वर्ग के 15 विधायक बने हैं।17