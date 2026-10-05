Panipat News: इंटर कॉलेज बैडमिंटन प्रतियोगिता में आर्य कॉलेज के खिलाड़ियों ने जीता रजत

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पानीपत। आर्य पीजी कॉलेज के खिलाड़ियों ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की इंटर कॉलेज बैडमिंटन प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 28 सितंबर से एक अक्तूबर तक आयोजित प्रतियोगिता में आर्य कॉलेज की टीम ने शुरुआत से ही दमदार खेल दिखाया और विश्वविद्यालय स्तर पर महाविद्यालय का नाम रोशन किया।टीम ने प्रतियोगिता में पाइट कॉलेज पानीपत और खालसा कॉलेज यमुनानगर की टीमों को हराकर अपनी मजबूत दावेदारी पेश की। पूरे टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने बेहतरीन तालमेल, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ प्रदर्शन किया। टीम में उत्सव, मनोज, जयदीप, अंकुश और कार्तिक शामिल रहे।महाविद्यालय पहुंचने पर प्राचार्य डॉ. जगदीश गुप्ता ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि आर्य कॉलेज के विद्यार्थी शिक्षा के साथ खेलों में भी लगातार उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। उन्होंने इस सफलता का श्रेय खिलाड़ियों की मेहनत, प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन और महाविद्यालय प्रशासन के सहयोग को दिया।उप-प्राचार्या डॉ. अनुराधा सिंह ने कहा कि यह सफलता खिलाड़ियों के निरंतर अभ्यास, लगन और अनुशासन का परिणाम है। खेल विभागाध्यक्ष डॉ. राजेश तूर्ण ने कहा कि टीम ने पूरी निष्ठा और खेल भावना से प्रदर्शन किया।इस अवसर पर कोच राजेंद्र देशवाल, कोच सुनील पहल, अनूप गुलिया, सुमित और प्राध्यापिका रजनी मौजूद रही।