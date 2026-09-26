तीरंदाजी : रिकर्व अंडर-14 में सहप्रीत को स्वर्ण पदक
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:56 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
समालखा। दिल्ली पब्लिक स्कूल पानीपत सिटी में चल रही सीबीएसई नेशनल अंडर-14, अंडर-17 व अंडर-19 गर्ल्स तीरंदाजी चैंपियनशिप में शुक्रवार को रिकर्व अंडर-14 व्यक्तिगत वर्ग का मुकाबला आकर्षण का केंद्र रहा। सहप्रीत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक जीता। प्रज्ञा सिंह दूसरे और मिश्ती सिंह तीसरे स्थान पर रहीं।
प्रधानाचार्या सोनिया तोमर ने कहा कि तीरंदाजी केवल निशाना साधने का खेल नहीं, बल्कि एकाग्रता, धैर्य और मानसिक दृढ़ता का संगम है। हार-जीत से अधिक महत्वपूर्ण समर्पण और खेल भावना है। उन्होंने कहा कि देशभर से आई बेटियां अपनी प्रतिभा के दम पर नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। निरंतर प्रयास से सफलता हासिल की जा सकती है।
तीन दिनों के प्रमुख परिणाम : रिकर्व अंडर-14 टीम वर्ग में एसडी इंटरनेशनल स्कूल प्रथम, श्री विजय विद्या श्रम स्कूल द्वितीय और युवा भारती पब्लिक स्कूल तृतीय रहा। रिकर्व अंडर-17 व्यक्तिगत वर्ग में अर्शदीप कौर प्रथम, तुशानी द्वितीय और श्रेया दहिया तृतीय रहीं। इंडियन राउंड अंडर-19 व्यक्तिगत वर्ग में सुखराज कौर प्रथम, पी. यादव द्वितीय और क्रिस्पी तृतीय रहीं। अंडर-19 टीम वर्ग में एनएमएल केरला पब्लिक स्कूल प्रथम, युवा भारती पब्लिक स्कूल द्वितीय और भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल तृतीय रहा।
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समालखा। दिल्ली पब्लिक स्कूल पानीपत सिटी में चल रही सीबीएसई नेशनल अंडर-14, अंडर-17 व अंडर-19 गर्ल्स तीरंदाजी चैंपियनशिप में शुक्रवार को रिकर्व अंडर-14 व्यक्तिगत वर्ग का मुकाबला आकर्षण का केंद्र रहा। सहप्रीत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक जीता। प्रज्ञा सिंह दूसरे और मिश्ती सिंह तीसरे स्थान पर रहीं।
प्रधानाचार्या सोनिया तोमर ने कहा कि तीरंदाजी केवल निशाना साधने का खेल नहीं, बल्कि एकाग्रता, धैर्य और मानसिक दृढ़ता का संगम है। हार-जीत से अधिक महत्वपूर्ण समर्पण और खेल भावना है। उन्होंने कहा कि देशभर से आई बेटियां अपनी प्रतिभा के दम पर नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। निरंतर प्रयास से सफलता हासिल की जा सकती है।
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तीन दिनों के प्रमुख परिणाम : रिकर्व अंडर-14 टीम वर्ग में एसडी इंटरनेशनल स्कूल प्रथम, श्री विजय विद्या श्रम स्कूल द्वितीय और युवा भारती पब्लिक स्कूल तृतीय रहा। रिकर्व अंडर-17 व्यक्तिगत वर्ग में अर्शदीप कौर प्रथम, तुशानी द्वितीय और श्रेया दहिया तृतीय रहीं। इंडियन राउंड अंडर-19 व्यक्तिगत वर्ग में सुखराज कौर प्रथम, पी. यादव द्वितीय और क्रिस्पी तृतीय रहीं। अंडर-19 टीम वर्ग में एनएमएल केरला पब्लिक स्कूल प्रथम, युवा भारती पब्लिक स्कूल द्वितीय और भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल तृतीय रहा।
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