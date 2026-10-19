Panipat News: एक्यूआई 265 पर पहुचा, खराब श्रेणी में दर्ज

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तीन दिन पहले बारिश के बाद मौसम साफ हो गया है। इसके साथ ठंड भी बढ़ गई है। रविवार को अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री दर्ज किया गया। पिछले कई दिन से बाजार में लगातार खरीदारी बढ़ गई है। इसके अलावा फैक्टरी की चिमनी लगातार चल रही हैं। मौसम में ठंडक बढ़ते ही शहर का वायु गुणवत्ता स्तर लगातार बिगड़ता जा रहा है। 16 अक्तूबर को एक्यूआई 212और 17 अक्तूबर को 238 पर था। यह 18 अक्तूबर रविवार को 265 पर पहुंच गया। तीन दिनों में एक्यूआई में हुई इस बढ़ोतरी ने प्रशासनिक तैयारियों और आमजन की सेहत पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं।केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मानकों के अनुसार 201 से 300 के बीच का एक्यूआई खराब श्रेणी में माना जाता है। इस स्तर पर हवा जहरीली होने लगती है और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की ग्रैपप्रणाली का पहला चरण लागू हो जाता है। इस स्थिति में बुजुर्गों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और सांस या दिल की बीमारी से पीड़ित मरीजों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। घर से बाहर निकलते समय एन-95 मास्क अवश्य पहनना चाहिए। हवा में प्रदूषण के कण सुबह के समय अधिक नीचे होते हैं, इसलिए आउटडोर एक्सरसाइज या मॉर्निंग वॉक से परहेज करें। सड़कों पर जाम और धुएं से बचने के लिए सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें। भरपूर पानी पीएं और फल व हरी सब्जियों का सेवन करें ताकि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। संवादवर्जनत्योहारी सीजन में वाहनों के बढ़ते दबाव और मौसम में बदलाव के कारण वायु गुणवत्ता सूचकांक में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बोर्ड द्वारा निर्माण स्थलों पर पानी के छिड़काव और धूल नियंत्रण के कड़े निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।कुलदीप, एसडीओ, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।