Panipat News: अंकित चाैकसे का तबादला, जग निवास होंगे नए एडीसी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 01:46 AM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 01:46 AM IST
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पानीपत। प्रशासनिक फेरबदल के तहत पानीपत के अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) अंकित चौकसे का तबादला कर दिया गया है। उनके स्थान पर जग निवास को पानीपत का नया एडीसी नियुक्त किया गया है। वहीं, शिक्षा विभाग ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नीलम कुंडू को जिला शिक्षा अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। उनके पास डायट पानीपत का अतिरिक्त कार्यभार भी रहेगा। संवाद
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