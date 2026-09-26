फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Amidst the farewell, the chant echoed: "Come back soon next year..."

Panipat News: विदाई संग गूंजा अगले बरस तू जल्दी आ...

Sat, 26 Sep 2026 02:56 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:56 AM IST
विज्ञापन
Amidst the farewell, the chant echoed: "Come back soon next year..."
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

पानीपत। अनंत चतुर्दशी पर शुक्रवार को शहर सहित जिलेभर में गणेश महोत्सव का श्रद्धा और उल्लास के साथ समापन हुआ।
श्रद्धालुओं ने भव्य झांकियां निकालीं और गणपति की प्रतिमाएं नहर-यमुना में विसर्जित कीं। विदाई के दौरान अगले बरस तू जल्दी आ... का जयघोष भी गूंजा। इस बीच अबीर-गुलाल रास्ते भर उड़ता दिखा।
शहर के विभिन्न पंडालों और घरों में स्थापित गणेश प्रतिमाओं का दिल्ली पैरेलल नहर और यमुना में विधि-विधान से विसर्जन किया गया। दोपहर बाद से ही श्रद्धालुओं की टोलियां गाजे-बाजे के साथ विसर्जन स्थलों की ओर रवाना होने लगीं।
विज्ञापन

ढोल-नगाड़ों की थाप और डीजे पर बजते धार्मिक भजनों के बीच युवा, महिलाएं और बच्चे अबीर-गुलाल उड़ाते हुए नाचते-गाते आगे बढ़े। विसर्जन से पहले श्रद्धालुओं ने भव्य झांकियां निकालीं। नहर और यमुना तट पर पहुंचकर आरती की गई और भगवान गणेश को मोदक, फल-फूल अर्पित किए गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

विसर्जन के समय नम हुईं आंखें : कई दिनों से घरों और पंडालों में विराजमान बप्पा को विदाई देने का समय आया तो माहौल भावुक हो गया। रास्ते भर जयकारे लगाते और नाचते-गाते पहुंचे श्रद्धालुओं की आंखें विसर्जन के दौरान नम हो गईं। श्रद्धालुओं ने विघ्नहर्ता से परिवार की सुख-समृद्धि और आरोग्य की कामना की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed