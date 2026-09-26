Panipat News: विदाई संग गूंजा अगले बरस तू जल्दी आ...

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पानीपत। अनंत चतुर्दशी पर शुक्रवार को शहर सहित जिलेभर में गणेश महोत्सव का श्रद्धा और उल्लास के साथ समापन हुआ।श्रद्धालुओं ने भव्य झांकियां निकालीं और गणपति की प्रतिमाएं नहर-यमुना में विसर्जित कीं। विदाई के दौरान अगले बरस तू जल्दी आ... का जयघोष भी गूंजा। इस बीच अबीर-गुलाल रास्ते भर उड़ता दिखा।शहर के विभिन्न पंडालों और घरों में स्थापित गणेश प्रतिमाओं का दिल्ली पैरेलल नहर और यमुना में विधि-विधान से विसर्जन किया गया। दोपहर बाद से ही श्रद्धालुओं की टोलियां गाजे-बाजे के साथ विसर्जन स्थलों की ओर रवाना होने लगीं।ढोल-नगाड़ों की थाप और डीजे पर बजते धार्मिक भजनों के बीच युवा, महिलाएं और बच्चे अबीर-गुलाल उड़ाते हुए नाचते-गाते आगे बढ़े। विसर्जन से पहले श्रद्धालुओं ने भव्य झांकियां निकालीं। नहर और यमुना तट पर पहुंचकर आरती की गई और भगवान गणेश को मोदक, फल-फूल अर्पित किए गए।विसर्जन के समय नम हुईं आंखें : कई दिनों से घरों और पंडालों में विराजमान बप्पा को विदाई देने का समय आया तो माहौल भावुक हो गया। रास्ते भर जयकारे लगाते और नाचते-गाते पहुंचे श्रद्धालुओं की आंखें विसर्जन के दौरान नम हो गईं। श्रद्धालुओं ने विघ्नहर्ता से परिवार की सुख-समृद्धि और आरोग्य की कामना की।