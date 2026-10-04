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Panipat News: युवती से छेड़छाड़ करने के आरोपी की कराई परेड

Sun, 04 Oct 2026 02:41 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:41 AM IST
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Accused of molesting a young woman paraded.
माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। शहर के सबसे व्यस्त इंसार बाजार में युवती से छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में गिरफ्तार आरोपी इंसार बाजार के वाल्मीकि मोहल्ला निवासी नवीन को थाना शहर पुलिस शनिवार शाम बाजार में पैदल लेकर पहुंची। पुलिस उसे सुखदेव नगर से इंसार बाजार और लाल बत्ती चौक तक लेकर गई। इस दौरान उससे वारदात स्थल की निशानदेही भी कराई गई।
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मामला 29 सितंबर का है। युवती ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह अपनी सहेली के साथ इंसार बाजार में खरीदारी करने आई थी। सुखदेव नगर की तरफ जाने वाली गली के पास एक युवक ने उसके साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर मारपीट की और मौके से भाग गया था। युवती ने पीछा किया, लेकिन वह हाथ नहीं आया। शिकायत पर थाना शहर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी।
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व्यापारियों ने पुलिस कार्रवाई की सराहना की : संयुक्त व्यापार मंडल के प्रधान गौरव लिखा ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन में बाजारों में महिलाओं और ग्राहकों की सुरक्षा जरूरी है।
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सीसीटीवी फुटेज से हुई आरोपी की पहचान, ड्रेन नंबर-1 के पास से पकड़ा
पुलिस ने घटनास्थल और आसपास की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज और स्थानीय इनपुट के आधार पर आरोपी की पहचान इंसार बाजार के वाल्मीकि मोहल्ला निवासी नवीन के रूप में हुई। पुलिस ने शनिवार को उसे ड्रेन नंबर-1 के पास से गिरफ्तार किया। आरोपी मजदूरी करता है। थाना शहर प्रभारी कटार सिंह ने बताया कि शनिवार शाम करीब पांच बजे पुलिस आरोपी को लेकर सुखदेव नगर पहुंची। इसके बाद उसे पैदल इंसार बाजार और लाल बत्ती चौक तक ले जाया गया और वारदात स्थल की निशानदेही कराई गई।
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