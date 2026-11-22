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पानीपत। पराली के स्टॉक में आग लगने की घटना से करीब 4500 टन पराली जलकर नष्ट हो गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पराली राख में तब्दील हो गई। हालांकि, गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है।गांव भैंसवाल निवासी मोहित ने बताया कि शनिवार को दोपहर बाद करीब तीन बजे उनके पराली के स्टॉक में आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत डायल 112 के माध्यम से दमकल विभाग को सूचना दी गई। शिकायतकर्ता के अनुसार, सूचना मिलते ही दमकल विभाग की छह गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और पानी की बौछार कर आग पर काबू पाने का भरसक प्रयास किया।दमकल कर्मियों की मशक्कत के बावजूद पराली का स्टॉक पूरी तरह जल गया। इसका वजन लगभग 4500 टन है। समय रहते स्थिति को संभाले जाने और एहतियात के चलते किसी जनहानि की सूचना नहीं है। आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है और संबंधित विभाग द्वारा स्थिति का आकलन किया जा रहा है।लीडिंग फायरमैन अमित गोस्वामी ने बताया कि टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आग तेज होने के चलते पराली जल गई।