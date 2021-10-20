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Panipat News: आरोपी गिरफ्तार, चोरी की गई मोटर बरामद

Fri, 06 Nov 2026 01:49 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 01:49 AM IST
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Accused arrested, stolen motor recovered
लाडवा। अपराध अन्वेषण शाखा की टीम ने आटा मिल से चोरी के मामले में आरोपी रोहित को गिरफ्तार किया है। उससे चोरी की गई एक मोटर भी बरामद हुई है। सचिन गाबा ने शिकायत की थी कि उनके आटा मिल से लोहे के गार्टर, मोटरें और अन्य सामान चोरी हो गया था। थाना सदर थानेसर में मामला दर्ज हुआ। इस मामले में 14 अक्तूबर को साहिल उर्फ सन्नी समेत पांच आरोपियों को पकड़ा गया था। उनसे कार, मोटरसाइकिल, मोटर व तांबा तार बरामद हुआ। 17 अक्तूबर को सरवन उर्फ नेपाली से 7 मोटर और 9 किलो तांबा तार मिला। 18 अक्तूबर को आरिफ खान से 3 मोटर बरामद हुई थी। 2 नवंबर को एक अन्य रोहित भी गिरफ्तार हुआ था। चार नवंबर को उप निरीक्षक सुदेश कुमार की टीम ने बिहोली निवासी रोहित को पकड़ा।
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