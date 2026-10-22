Panipat News: 10 हजार रुपये रिश्वत मामले में हवलदार राजू को भी एसीबी ने किया गिरफ्तार

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एसीबी ने बिचौलिए दीपक के साथ कोर्ट में किया पेश, शिकायतकर्ता ने हवलदार पर भी रिश्वत मांगने का लगाया था आरोपमाई सिटी रिपोर्टरपानीपत। किशनपुरा चौकी के बाहर 10 हजार रुपये की रिश्वत लेने के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने हवलदार राजू को भी गिरफ्तार कर लिया है। करनाल एसीबी की टीम ने बुधवार को बिचौलिए दीपक निवासी कुटानी रोड को गिरफ्तार किया था। मामले की जांच के बाद हवलदार राजू को भी हिरासत में लिया गया। दोनों को वीरवार को अदालत में पेश किया गया। राजू मूल रूप से करनाल के गोली गांव का रहने वाला है।करनाल के नलवी कलां गांव निवासी कलीराम ने एसीबी को दी शिकायत में बताया कि करीब तीन माह पहले उसकी शादी बरसत रोड निवासी एक महिला से हुई थी। शादी के दो दिन बाद दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद उसकी पत्नी ने किशनपुरा पुलिस चौकी में उसके खिलाफ शिकायत दी। कलीराम के अनुसार, वह 17 अक्तूबर को चौकी गया था, जहां सादी वर्दी में मिले एक पुलिसकर्मी ने प्राथमिकी दर्ज करने का डर दिखाया। आरोप है कि मामले में समझौता कराने के नाम पर 35 हजार रुपये मांगे गए। बाद में 10 हजार रुपये देना तय हुआ।डीएसपी ने खुद की मामले की जांचबुधवार देर शाम एसीबी करनाल के डीएसपी सतीश वत्स पानीपत पहुंचे और मामले की जांच की। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि हवलदार राजू ने भी उससे रिश्वत मांगी थी। आरोप है कि हवलदार ने चौकी के बाहर आकर कार्रवाई में शामिल ड्यूटी मजिस्ट्रेट से पूछा था कि पैसे वह देंगे या कोई और देगा। शिकायतकर्ता लगातार हवलदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा था।डीएसपी सतीश वत्स ने बताया कि मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। एसीबी ने दोनों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया है।